تجميد عضوية عمرو النعماني بحزب الوفد وتحويله للتحقيق

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قرارًا حمل رقم (89) لسنة 2026، بتجميد عضوية عمرو عبدالواحد عبدالحميد النعماني عضو الوفد بمحافظة المنوفية، وإحالته إلى لجنة التنظيم المركزية بالوفد للتحقيق معه وسماع دفاعه عما هو منسوب إليه.



جاء ذلك وفقًا لنص المادة الأولى من القرار الصادر اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٦، بعد الاطلاع على المادة الخامسة من لائحة النظام الأساسي، وبعد الاطلاع على ما نُشِر على صفحات التواصل الاجتماعي.