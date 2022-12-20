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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنباء الشرق الأوسط: مؤتمر بغداد أكد الحرص على عودة العراق لدوره الإقليمي| فيديو

مؤتمر بغداد
مؤتمر بغداد

قال علي حسن، رئيس تحرير جريدة أنباء الشرق الأوسط، تعقيبا على انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر  بغداد  ، إن المؤتمر بالغ الأهمية، وجاءت النسخة الثانية منه قوية بعد انعقاد النسخة الأولى منه في أغسطس عام 2021 ، لافتا إلى أن النسخة الثانية يشارك فيها عدد من الدول المجاورة ، والدول الصديقة.

 

وتابع علي حسن ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن النسخة الثانية بها تمثيل دولي، وإقليمي كبير يتمثل في مشاركة ممثلي عام الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحشد كبير جدا يعكس الحرص على عودة العراق الشقيق لدورة الفعال على المستوى الإقليمي.

 

وأشار " حسن " ، إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية التعاون المصري الأردني العراق ، واعتبروه نموذجا يحتذي به في العلاقات البينية بين الدول.
 

قمة الأردن

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عددا من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بغداد توك شو رئيس تحرير جريدة أنباء الشرق الأوسط برنامج 90 دقيقة قمة الأردن

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