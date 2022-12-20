سيارات كهربائية بديلة لـ تسلا - ماسك.. تعرف على أنواعها وأسعارها| فيديو

عرضت قناة «العربية» مجموعة سيارات كهربائية بديلة لسيارة «تسلا - ماسك»، حيث أن هناك أزمة ثقة كبيرة يواجهها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع المستثمرين.

سياسات إيلون ماسك تجاه مستخدمي تويتر جعلتهم ينفرون سيارات تسلا الكهربائية، والولاء تجاه أقدم شركة سيارات كهربائية يتضاءل، حيث أن ماسك أهمل تسلا لصالح صراعات تويتر، وفتح الباب أمام عمالقة السيارات لمنافستها .

صحيح أن تسلا رائدة السيارات الكهربائية، لكن البدائل حاضرة من باب مصانع الشرق والغرب، وهنا قائمة قصيرة نشرت تفاصيلها بلومبرج.

أسعار سيارات كهربائية

وتتباين أسعار السيارات وفق جمارك الدول، وجاءت، bmw -i4 سيارة تسير 300 ميل بالشحنة - 56 ألف دولار، وpolestar 2 تسير 270 ميلا بسعر يبدأ من 53 ألف دولار، وكيا EV6 كروس أوفر تسير 310 ميلا بسعر 49 ألف دولار، وأودي Q4 e-Tron نسير 265 ميلا بسعر 50 ألف دولار، وix bmw تسير 300 ميل بسعر 83 ألف دولار، مرسيدس EQS نسير 485 ميلا بسعر 104 ألف دولار.