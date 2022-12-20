محافظ كفر الشيخ: وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وشهد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ وكيل وزارة الأوقاف، وصول الدفعة التاسعة من صكوك الإطعام.

وقال محافظ كفر الشيخ: وصلت الدفعة التاسعة من صكوك الاطعام، وتم توزيع 16 طن مجاناً على 16 ألف أسرة، وجارٍ توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه، 18 طناً على 18 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.

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