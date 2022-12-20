في 14 يوما.. أسرع ريجيم مجرب وسريع المفعول لنسف الكرش

هل تبحثين عن رجيم سهل رجيم لإنقاص الوزن خاصة فى منطقة البطن والأرداف إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي خطته في 14 يوم
الأسبوع الأول
الإفطار
شريحة نستو لايت + 1 توست سن
أو
4 ملاعق فول بالليمون + 1 رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش + 1 توست سن
بين الإفطار والغداء
ثمرة فاكهة
الغداء اختارى من الآتى:
طبق سوتيه + 2 شريحة لحم
3 ملاعق أرز + شريحتان من فيليه السمك
أو 2 قطعة فيليه الدجاج أو اللحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدى
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن لايت
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بلليمون + رغيف سن
الأسبوع الثاني
الإفطار
بيضة مسلوقة + 1توست ست
الغداء
3 ملاعق أرز + طبق كوسه سوتيه + شريحتين لحم مشوى
أو
دجاجة مشوية + طبق سلاطة خضراء + طبق خضار سوتيه
أو
+ ربع فرخة مشوية + طبق شوربة خضار + طبق سلاطة خضراء
بعد ساعه..
ثمرة فاكهة ويمكن مرة واحدة أسبوعيا تناول قطعه من الحلويات
العشاء
كوب لبن رائب + ثمرتين من الفواكه
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء