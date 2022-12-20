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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تنتقد قرار حركة طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي في أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أملها وبالغ قلقها، حيال قرار حركة طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "تعرب دولة قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "تؤكد وزارة الخارجية أن هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان".

وتابعت الخارجية القطرية بحسب البيان: "كدولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وعلى رأسها التعليم، تدعو دولة قطر حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وشددت الخارجية القطرية وفق البيان على موقف دولة قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم، مؤكدة التزام دولة قطر العميق بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم.

حتى إشعار آخر.. حركة طالبان تقرر حرمان النساء من التعليم الجامعي

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وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، في وقت سابق اليوم، أنها اتخذت قرارا بحرمان النساء من تلقي التعليم الجامعي حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد في أغسطس من العام الماضي (2021) ، فرضت الحركة المتشددة قوانينها الصارمة، وحرمت غالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية من عملهن، في حين عرض على بعضهن مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل.

 

الخارجية القطرية طالبان النساء التعليم الجامعي أفغانستان

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