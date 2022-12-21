«هل حصلت على مصل الانفلونزا هذا العام».. طب عين شمس تطلق حملة للتطعيم

نظّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع المستشفيات الجامعية حملة للتطعيم بمصل الانفلونزا للعاملين بالكلية لمن هم فوق سن الخمسين عامًا والخدمات المعاونة، تحت شعار: «هل حصلت على تطعيم الانفلونزا هذا العام».

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق يوسف القائم بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، الدكتورة سامية نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير وحدة مكافحة العدوى .



وقد تم تطعيم أكثر من 150 شخصًا، مع تقديم المصل لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية بأسعار مخفضة .