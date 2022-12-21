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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم سابق يصدم جماهير الأهلي بسبب برونو سافيو

برونو سافيو
برونو سافيو

علّق توفيق السيد الحكم الدولي السابق، على الحالات التحكيمية في مباراتي الأهلي وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أدارها الحكم طارق مجدي.
وقال توفيق السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: قرار ألغاء هدف الأهلي أمام فاركو الذي سجله برونو سافيو كان صحيحًا.
وأضاف: كريم فؤاد كان في موقف تسلل قبل أن تصل له الكرة، ولذلك القرار الذي اتخذه الحكم بإلغاء الهدف صحيح 100%".
وعن ركلة جزاء محتملة لـ برونو سافيو أمام فاركو: الكرة لم يحدث فيها أي التحام، ولاعب فاركو لم يصل لقدم لاعب الأهلي، لذلك قرار طارق مجدي كان صحيحًا بعدم احتساب ركلة الجزاء.
واختتم: "يجب أن نتعلم مما حدث في كأس العالم، أبرزها طريقة احتساب الوقت المحتسب بدل الضائع، وما حدث في مباراة الأهلي وفاركو من إهدار وقت كان مبالغًا فيه.

سيد معوض: الأهلي بحاجة للتعاقد مع جناح أيسر

من جانب آخر يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأحمر يحتاج للتعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الشتوية بعد تصريحات مارسيل كولر.
وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: الأهلي اختلف بعد التوقف، عدم ثبات التشكيل سبب أساسي في تراجع المستوى، وتصريحاته بعد المباراة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خاصة عن التدوير وضغط المباريات. يجب أن تكون سياسة التدوير لا تؤثر على الأداء ولا النتائج".
وأضاف نجم الأهلى ومنتخب مصر: لا يمكن أن يقرر كولر إراحة هذا العدد من اللاعبين، كذلك مركز محمد شريف في الجناح الأيسر، أين مصطفى سعد ميسي، ورأفت خليل؟ لماذا لا يتم الاستعانة بالثنائي .
وأكمل سيد معوض : الحديث عن لعب محمد شريف في الجانب الأيسر لأنه يلعب بقدمه اليسرى، يشير إلى أن الأهلي لابد وأن يبحث عن جناح للتعاقد معه في يناير. والأفضل الاعتماد على الأسماء التي ذكرتها سابقًا .
واختتم سيد معوض : الأجنحة في الأهلي تؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق إذا كانوا في مستواهم.

برونو سافيو حكم سابق الأهلي وفاركو طارق مجدى سيد معوض

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