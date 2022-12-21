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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تستعرض أنوثتها بفستان لامع

شذي حسون
شذي حسون

 


نشرت الفنانة العراقية شذى حسون أحدث صورًا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


ظهرت شذي بإطلالة ناعمة وأنثوية، إذ أنها ارتدت فستانًا لامعًا باللونين الاسود والفضي، بأكمام طويلة، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية، وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء.


تتمتع شذى حسون بذوق راقٍ ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها، تحرص على التنوع والتجديد دائما سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك.


وطرحت النجمة العراقية شذي حسون يوم 15 فبراير  كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".


حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وحققت الأغنية نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠١٢٤٤١
إطلالة ناعمة كلمة حلوة العراقية شذى حسون تستعرض انوثتها فستان لامع

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