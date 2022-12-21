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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هاني ميلاد: تراجع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يشهد انخفاضًا كبيرًا|فيديو

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، آخر تطورات تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 يشهد انخفاضًا كبيرًا.

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300 جنيه.. خسائر فادحة وانهيار سعر جرام الذهب عيار 21 | فيديو

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هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21


وأضاف هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن سعر أونصة الذهب تراجع بمقدار 10 دولارات في أسواق الذهب العالمية، وهذا أمر ساهم في انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.


وتابع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تشهد تراجعًا في الأسواق المحلي، مضيفا أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر تراجعًا حاليًا. 

 

هبوط كبير في سعر الذهب


وأشار هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن سعر جرام الذهب استقر نسبيا، وهذا شيء جيد خلال الفترة الحالية، متابعا أن هناك هبوطا كبيرا في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير.
 

 

فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، في فقرة أخبارنا إيه الليلة، أسعار الذهب.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال الفقرة، تفاصيل جديدة بشأن أسعار الذهب في مصر، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

 

أسبوع من الخسائر الفادحة 

 

وكشفت الفقرة، أن هناك انخفاضًا لأسعار الذهب العالمية، بعد أسبوع من الخسائر الفادحة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.


وأبرزت الفقرة، أن المعدن الأصفر يواجه احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، أسعارَ الفائدة العام المقبل، وهو ما يحد من استفادة الذهب من انخفاض سعر الدولار، أسعار الذهب في مصر فقدت 300 جنيه.

 

عيار 21 يواصل الانخفاض

 

وفي السياق ذاته، عرضت قناة القاهرة والناس، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، وجاء في التقرير أن سعر الذهب عيار 21 يواصل الانخفاض وبشكل كبير، ووصل لـ 1649 جنيهًا، بعد أن وصل فى وقت سابق لـ 2000 جنيه.

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