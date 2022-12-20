300 جنيه.. خسائر فادحة وانهيار سعر جرام الذهب عيار 21 | فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، في فقرة أخبارنا إيه الليلة، أسعار الذهب.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال الفقرة، تفاصيل جديدة بشأن أسعار الذهب في مصر، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

انخفضت أسعار الذهب



وكشفت الفقرة، أن هناك انخفاضا لأسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات مساء أمس، الإثنين، بعد أسبوع من الخسائر الفادحة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وأبرزت الفقرة، أن يواجه المعدن الأصفر احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، أسعارَ الفائدة العام المقبل، وهو ما يحد من استفادة الذهب من انخفاض سعر الدولار، أسعار الذهب في مصر فقدت 300 جنيه.

فيما تعيش أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وعاود المعدن الأصفر الانخفاض التدريجي خلال تعاملات أمس وحتى اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء حوالي 1650 جنيها للجرام بعد أن سجل أمس حوالى 1675 جنيها للجرام أي بتراجع حوالي 25 جنيها.