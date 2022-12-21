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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنها .. صور

صدى البلد

احتفلت الاعلامية بسمة وهبة بخطوبة نجلها عبد الرحمن ،ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها :"خطوبه ابني عبد الرحمن ع نادين روح قلبي بنت صديقتي وحبيبتي مرمر حليم العروسه شوفتها خطفت قلبي من جمال قلبها وحلاوتها وطيبتها عقبال كل البنات والولاد وادعولهم ربنا يهنيهم ويوفقهم ويتمم لهم ع خير الحفل كان ف دبي لان العروسه مصريه وعايشه ف دبي وكان حفل رومانسي جدا عائلي جدا ..وانا فرحانه جداً".

يذكر ان نشرت الإعلامية بسمة وهبة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأصفر مكشوف الصدر واعتمدت فى إطلالتها على تسريحة الشعر والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة.

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "الحاجات لما بتتعمل صح بتفرح، الفعاليات المهمة لما بتتعمل بإتقان وبشكل يليق بمكانة وحجم مصر يكون لها تأثير".

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "عندما يختفي أصحاب اللقطات والشو وبتوع حركات سرقة الكاميرات بتكون الصورة مشرفة ومفرحة ومؤثرة، وهو ما يمكننا قوله عندما نتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

 

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