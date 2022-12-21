صفعة جديدة.. لجنة بالكونجرس تصدم ترامب بشأن سجلاته الضريبية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن لجنة في الكونجرس الأمريكي صوتت لصالح نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب صوتت على الإفراج عن إقرارات الضرائب السرية السابقة لترامب، في خطوة قد تلقي ضوءًا جديدًا على الشؤون المالية للرئيس السابق بعد معركة قانونية استمرت لسنوات.

واتخذت لجنة الطرق والوسائل الخطوة يوم الثلاثاء بعد اجتماع مغلق، وذلك قبل أيام فقط من عودة الجمهوريين للسيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي.

ولطالما رفض ترامب نشر إقراراته الضريبية على الرغم من أنها أصبحت ممارسة شائعة بين الرؤساء والمرشحين للرئاسة.

وسعى الديمقراطيون للوصول إلى سجلات ترامب الضريبية من مصلحة الضرائب منذ فوزه بالأغلبية في مجلس النواب في عام 2018، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك حتى أواخر هذا العام عندما قضت المحكمة العليا بأنه يمكن للجنة الحصول عليها.

يأتي الإفراج العلني عن الإقرارات الضريبية لترامب بعد أن أوصت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وزارة العدل بتوجيه اتهامات جنائية إلى ترامب للمساعدة في التمرد، في ضربة كبيرة أخرى للرئيس السابق.

وعلى الرغم من سلسلة النكسات القانونية والسياسية، أعلن ترامب ترشحه للبيت الأبيض في عام 2024.

وحذر كيفن برادي، أكبر جمهوري في لجنة الطرق والوسائل، من أن خطوة الإفراج عن السجلات الضريبية، قائلًا: "لا ينبغي أن يتمتع أي حزب في الكونجرس بهذه السلطة". لا ينبغي أن يتمتع أي فرد في الكونجرس بهذه السلطة. إنها القدرة على إحراج الأمريكيين أو مضايقتهم أو تدميرهم من خلال الكشف عن إقراراتهم الضريبية".