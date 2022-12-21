أسعار البيض والفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-12-2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-12-2022، في المزارع والأسواق فيما ارتفعت أسعار البيض وفقا لأخر تحديث.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدهب وأسعار صرف العملات إلى جانب أسعار الخضراوات والفاكهة والاسماك واللحوم.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 37.5 جنيه للكيلو الواحد لتسجل تراجع طفيف عن تعاملات الاحد الماضي، لتصل إلى المستهلك بنحو 44و45 جنيها.

ووصل سعر الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” إلى 55 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي 61 جنيها للكيلو الواحد.

فراخ بيضاء

سعر الدواجن اليوم

وتراوح سعر البانيه بين 100 - 110 جنيهات للمستهلك في محلات الدواجن.

سعر الدبابيس اليوم تراوح بين 65 - 75 جنيهًا.

سعر أجنحة تراوح بين 30 - 35 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأربعاء 79.75 جنيه للطبق مقارنة بـ 77.75 جنيه الاحد الماضي

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 83.75 ليواصل بذلك الارتفاع مقارنه بـ 81.75 للطبق الاحد الماضي

وعن سعر البيض البلدي اليوم، سجل سعر طبق البيض 80.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم

تكلفة إنتاج الدواجن

وقال اتحاد منتجي الدواجن إن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق، نتج عن نقص الأعلاف المطلوبة فى المزارع وبالتالى يؤثر على انتاجية الدواجن والبيض.

وأضاف الاتحاد، أن المربين يتخلصون من الدواجن البياضة بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن.

وتابع :بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ارتباك الشحن والنقل، وانخفاض درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية الدواجن والبيض.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني،، إن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا.

وأضاف ثروت الزيني، مصر تستورد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.

وتنتح مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا محققة اكتفاءً ذاتيا بنحو 100%