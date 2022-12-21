سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 21-12-2022

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022، في جميع البنوك العاملة في مصر .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022، في البنوك، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار والعملات العربية والاجنبيه مقابل الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وقدم المصرف المتحد أقل سعر لصرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مسجلا 6.57 للشراء و6.74 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك سجل 6.62 جنيه للشراء و6.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري 6.67 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع، وفي بنك السويس سجل الدرهم الإماراتي سجل 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدرهم الإماراتي 6.68 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل الدرهم الإماراتي إلى 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإماراتي دبي الوطني

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.64 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.