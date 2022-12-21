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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الباكستاني: العلاقات مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر شمولية

صدى البلد

   قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الأربعاء، إن إسلام آباد في تواصل مستمر مع واشنطن، لافتا إلى أن مسار هذه الاتصالات كان "أكثر شمولا" بكثير مما كان عليه في الماضي.
ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن وزير الخارجية - في حديثه بواشنطن في المجلس الأطلسي - القول: "إننا نعرف الأشياء العظيمة التي تمكنا من تحقيقها معا عندما عملت باكستان والولايات المتحدة معا ونعرف النقاط التي تعثرنا فيها عندما لم نتمكن من التعاون أو خلق ذلك الإجماع".
وأضاف: "ما يسعدني أن أنقله هو أنه خلال الأشهر السبعة إلى الثمانية الماضية التي عملت فيها وزيرا لخارجية باكستان، كان لدينا تواصل مستمر ذهابا وإيابا مع الولايات المتحدة وعلى مختلف المستويات".
وتابع الوزير: "تقييمنا للأشهر الستة الأخيرة من السياسة الخارجية في العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان هي أنه إذا كانت 90 في المائة من محادثاتنا في العقد الماضي تركز على مكافحة الإرهاب، والحرب على الإرهاب، فنحن الآن منخرطون إلى حد بعيد بشكل أكثر تنوعا في مجموعة كاملة من القضايا".

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