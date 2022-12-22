لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف أوبو Oppo Find X3 Neo بخصم على موقع أمازون أمريكا بقيمة 91 دولار أمريكي(أي ما يعادل 2200 جنيه مصري)، ليصل سعره بعد التخفيض إلى 598 دولار أمريكي.

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أنت المستفيد..خصم 2200 جنيه على موبايل Oppo Find X3 Neo

مواصفات هاتف Oppo Find X3 Neo

يشمل هاتف Find X3، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، وبدقة 1080×2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويقدم هاتف Oppo Find X3 Neo، كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Find X3 Neo، على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع سلكيا بقدرة 65 وات، وشحن لاسلكيا بقدرة 30 وات.