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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 3 أيام من نهائي المونديال.. مبابي يعود لتدريبات سان جيرمان فجأة

مبابي
مبابي

ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، بشكل مفاجئ في تدريبات باريس سان جرمان، اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

ونشر الحساب الرسمي بي إس جي  عبر "تويتر"، فيديو يوثق لحظات خروج مبابي من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جرمان.

وفي تغريدة أخرى قال: "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وأثارت عودة مبابي إلى التدريبات التساؤلات، خاصة أن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم حصلوا على إجازة لمدة 10 أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم برصيد 8 أهداف، وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارا من يناير 2023.

وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022، بعد انتهاء الشوطين الإضافيين بنتيجة 3-3.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جرمان كأس العالم 2022 الأرجنتين فرنسا

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