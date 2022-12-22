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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات.. نصائح لا تعرفيها من قبل لـ تثبيت المكياج

تثبيت المكياج
تثبيت المكياج

تقع معظم الفتيات في مشكلة عدم قدرتهم على تثبيت المكياج بعد استخدامه على البشرة، ولكن يوجد هناك بعض الخطوات التي عند اتباعها يمكنك الحصول على مكياج ثابت طوال اليوم.

تقول خبيرة التجميل نادين عصام، يجب اختيار منظف وجه يناسب بشرتك، فمن الأفضل أن تضعي المكياج على بشرة نظيفة ومنتعشة، فعليكِ أن تستخدمي الغسول الكريمي إذا كانت بشرتكِ جافة ليساعد على ترطيبها وتنظيفها، أما إذا كنتِ من صاحبات البشرة دهنية فعليكِ بغسول على هيئة جل أو رغوة، هذا سيساعدك على إزالة الدهون على بشرتك.

وأضافت خبيرة التجميل، تتجاهل الكثير من الفتيات استخدام التونر بعد غسل الوجه مباشرةً، فهي تعتبر خطوة هامة من روتين العناية بجمالك؛ لأن التونر يساعدك في التخلص من أي خلايا جلد ميتة أو بقايا للمكياج.

وأوضحت نادين عصام من أهم الخطوات الأساسية التي يجب الالتزام بها، حتى لو لم يكن لوضع مكياج ثابت هي ترطيب البشرة جيداً، سواء بشرب الماء وتناول الخضراوات أو وضع الكريمات وتناول الفيتامينات التي تحتاجها البشرة، كما يعتبر البرايمر من أهم الخطوات التي يجب الإلتزام بها عند التخطيط لوضع مكياج ثابت، وذلك لأنه يعمل على تثبيته لأكبر فترة بالإضافة الى أنه يعمل على إخفاء العيوب.


وأضافت نادين عصام عليكِ وضع كريم أساس بإسفنجة، لأنها تساعد على أن تمتص البشرة الكريم، وعدم تموجه، كما أنها تجعل الجلد يظهر بشكل متساوٍ و تلغي العيوب، وتساعد في تصغير مسام البشرة، كما يجب وضع البودرة المضغوطة خاصة بعد وضع كريم الأساس، حيث تساعد في الحصول على مظهر غير لامع والتحكم في إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، وتظهرها وكأنها بمظهر منتعش.
 

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