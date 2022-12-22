عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق ثمنه| سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

txt

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تألقت سلمى أبو ضيف في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ومكشوف الظهر وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل.

قد حمل فستان سلمى أبو ضيف توقيع مصمم الأزياء العالمي Elie Saab، فيما بلغ سعر التصميم 3749 دولار أمريكي أي ما يقرب من 95 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى أبو ضيف على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


 

سلمى ابو ضيف أزياء سلمى أبو ضيف إطلالة الفنانة سلمى أبو ضيف اخبار سلمي أبو ضيف احدث اعمال سلمي ابو ضيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شركسية الدجاج.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة|5 أنواع مختلفة من الشاي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

غير صحي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

هل حبوب منع الحمل تسبب تساقط الشعر؟.. اعرفي الحقيقة

طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة...صحية و لذيذة

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأبيض والأسود أبرزها.. 5 أنواع مختلفة من الشاي

شهية وغير تقليدية.. طريقة عمل طاجن فريك معمر

ترشيحاتنا

دعاء الفجر مستجاب للفرج.. احرص عليه في هذه الدقائق

مفيش تعويم تانى| انخفاض سعر الدولار عالمياً واستقراره أمام الجنيه

مزايدة كبيرة.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل جديدة تخص الأهلي

وزير الطاقة السعودي: مهمة أوبك+ ليست سهلة

24 كلمة نبوية يفتح الله لك بها أبواب الرزق .. رددها الآن

البسوا شتوي.. الأرصاد: درجات حرارة منخفضة ليلا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ثمنه| سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

اعمليه فى البيت.. طريقة تحضير السينابون لطفلك

وصفة الكركم لتبييض الأسنان فى أسرع وقت

غادة عبد الرازق تتصدر تويتر بعد طلاقها من هيثم زنيتا

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ