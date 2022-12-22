مش هتصدق ثمنه| سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

تألقت سلمى أبو ضيف في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ومكشوف الظهر وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل.

قد حمل فستان سلمى أبو ضيف توقيع مصمم الأزياء العالمي Elie Saab، فيما بلغ سعر التصميم 3749 دولار أمريكي أي ما يقرب من 95 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى أبو ضيف على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



