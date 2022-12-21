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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المحامين يجتمع مع أعضاء اللجنة المشكلة للتفاوض مع وزارة المالية

صدى البلد

عقد  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، اجتماعًا استمر لأكثر من ثلاث ساعات من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، مع أعضاء اللجنة المشكلة من جانب نقابة المحامين بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية للتفاوض مع وزارة المالية، بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ناقش الاجتماع استراتيجية اللجنة المشكلة في تفاوضها مع الوزارة، والسبل التي ستسلكها وصولًا لحل الأزمة، حيث أكد الحضور أن المحاماة رسالة سامية لا يمكن أن توضع تحت أكواد السلع والخدمات، وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، وإزاء تمسك النقابة بالرفض القاطع للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية .

فقد تطرق الاجتماع إلى الحديث عن كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه السادة المحامين مع مصلحة الضرائب، والحلول التي يمكن طرحها في اللقاء المشترك للجنتين المشكلتين من النقابة ومصلحة الضرائب.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الجلسات التحضيرية، التي تعقدها اللجنة قبل اللقاء المرتقب مع وزير المالية، الثلاثاء المقبل.

ضم الاجتماع كلًا من: الأستاذ الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، والأستاذ الدكتور حسام رضا، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والتشريع الضريبي بجامعة عين شمس، والأستاذ النائب ضياء الدين داود، المحامي وعضو مجلس النواب، والأستاذ النائب أحمد سلام الشرقاوي، المحامي وعضو مجلس النواب.

وحضر الاجتماع من نقابة المحامين محمود الداخلي الأمين العام المساعد، الدكتور أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، أحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وحازم طه نقيب الفيوم، ومحمد لبيب عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة.

 

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