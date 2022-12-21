لينوفو تكشف النقاب عن جهازين chromebook قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

كشفت شركة لينوفو Lenovo للتو عن جهازين جديدين من الفئة الاقتصادية بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة، قبل عرضهما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الشهر المقبل في لاس فيجاس.

وفقا لموقع gsmarena عرضت الشركة جهاز لينوفو IdeaPad Flex 3i الكروب بوك وجهاز لوحي "تابلت" جديد أيضًا. لينوفو IdeaPad Flex 3i هو جهاز كمبيوتر 2 في 1 يعمل بنظام ChromeOS مع الكثير من خيارات الاتصال. وفي الوقت نفسه ، جهاز لينوفو M9 Tablet هو جهاز يعمل بنظام أندرويد مع شاشة حجمها 9 بوصة.

Lenovo M9

بالنسبة للحاسوب "كروم بوك"، يأتي IdeaPad Flex 3i بشاشة أكبر مقاس 12.2 بوصة وبعدة إصدارات مختلفة للعملاء يمكن أن تختار بينهم، إصدار مزود بمعالج Intel N100 أو N200 مع كارت رسومات جرافيك من Intel مدمج أو كارت رسومات NVIDIA. يمكن أن تشتريه بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت أما بالنسبة لمساحة التخزين على القرص الصلب تتنوع بين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD.

Lenovo M9

بالنسبة للفتحات في حاسوب IdeaPad Flex 3i فهو يحتوي على منفذين USB من نوع A من الجيل الأول ومنفذUSB من نوع C من الجيل الثاني، يوجد أيضًا منفذ لسماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ HDMI 1.4 وفتحة كنزينغتون Kensington. هناك أيضًا ميكروفونات مزدوجة ودعم لـ Bluetooth 5.2 وشبكة واي فاي حتى Intel Wi-Fi 6E. هناك أيضًا زوج من مكبرات الصوت بقدرة 2 وات ، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل أو 1080 بكسل.

أما بالنسبة للجهاز اللوحي لينوفو M9 شاشة حجم 9 بوصة بدقة 1340 × 800 بكسل ، ويزن أقل من رطل واحد، يتم تشغيله بواسطة وحدة معالجة مركزية MediaTek Helio G80 ثماني النواة وهناك بطارية سعة 5100 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات عبر منفذ USB من النوع C.

يأتي الجهاز اللوحي لينوفو M9 بعدة إصدارات، منها ذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت + 32 جيجابايت من مساحة التخزين الصلبة، أو 4 جيجابايت + 64 جيجابايت من مساحة التخزين، أو 4 جيجابايت + 128 جيجابايت من مساحة التخزين، هناك كاميرا سيلفي أمامية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مع دعم لشبكة Bluetooth 5.1 و Wi-Fi ac.

سيصل جهاز لينوفو IdeaPad Flex 3i Chromebook إلى الأسواق العالمية في مايو العام المقبل وسيباع بسعر 350 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 8655 جنيه مصري، كما سيصدر الكمبيوتر اللوحي Lenovo M9 في وقت ما في الربع الثاني من عام 2023 وسيكون بسعر 140 دولارًا، أي ما يعادل 3462 جنيها.