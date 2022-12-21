زيادة مكافأة الجمعة|الأزهر يزف بشرى سارة للأئمة والوعاظ المعينيين

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، عن زيادة المكافأة المقررة للأئمة والوعاظ المعينيين بالأزهر الشريف، ممن يقومون بالوعظ والإرشاد الدينى وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهمتهم في خطبة الجمعة بمبلغ 250 جنيه.

بشرى سارة لوعاظ الأزهر

وكشفت مشيخة الأزهر في مستند حصل عليه موقع صدى البلد عن موافقة وزارة المالية على زيادة المكافأة المقررة للأئمة والوعاظ المعينيين بالأزهر الشريف، ممن يقومون بالوعظ والإرشاد الدينى وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهمتهم في خطبة الجمعة بمبلغ 250 جنيه مساواةً للأئمة والوعاظ بالأوقاف، وذلك خصماً على بند 3 نوع 10 مكافأت التدريس باب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة الأزهر الشريف للعام التالى 2022-2023 م على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ توجيه رئي الجمهورية بالموافقة منتصف نوفمبر 2022 م، مع مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة سلامة إجراءات الصرف والتي تقع على عاتق الأزهر الشريف.

تخريج الدفعة الثالثة من برنامجه المجاني لتأهيل المقبلين على الزواج

احتفى "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية"، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الثالثة من سلسلة دوراته الجديدة المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج، والتي بدأها في يوليو الماضي، حيث بلغ عددها سبع دورات متتالية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وضمن فعاليات برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية.

وأقيمت فعاليات حفل تكريم الحاصلين على دورات تأهيل المقبلين على الزواج في مركز الأزهر للمؤتمرات، حيث تم تكريمهم من قبل علماء وقيادات الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وتسليمهم شهادات حضور معتمدة باجتياز الدورات، والذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر فضيلة أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على ما لمسوه من نفع وعلم وجهد في هذه الدورات.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أعلن من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، يهدف من خلالها إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، وتراعي محاورها الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبية، حيث قام على إعدادها علماء متخصصون في هذه المجالات.