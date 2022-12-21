شحن بقوة 80 وات.. فيفو تطلق سلسلة هواتف S16 خلال ساعات

تستعد شركة تصنيع الهواتف الصينية "فيفو" لإطلاق سلسلة S16 الجديدة خلال الساعات المقبلة والتي تتضمن vivo S16 و vivo S16 Pro و vivo S16e وهي مجموعة موجهة تحديدا لفئة الشباب المحبين للتصوير الفوتوغرافي والفيديو.

vivo S16

وفقا لتقرير موقع gizmochina يأتي الطراز الأساسي فيفو S16 مع شاشة مقاس 6.78 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز وجودة FHD+، مع معالج وجدة مركزية من كوالكوم سناب دراجون 870 SoC مقترن بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت، بالنسبة للكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل بينما كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 50 ميجابيكسل، سيتم تشغيل هذا فيفو S16 أيضًا من خلال حزمة بطارية سعة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

بالنسبة للإصدار الثاني Vivo S16 Pro سيكون بمعالج من Dimensity 8200 SoC مع حجم شاشة مماثل للطراز الأساسي ومعدل تحديث 120 هرتز من نوع AMOLED. كاميرا السيلفي هي أيضًا بدقة 50 ميجابكسل ، بينما الكاميرات الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تتكون من مستشعرات مختلفة، يتم تشغيله أيضًا بواسطة حزمة بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

أخيرًا ، سيحتوي إصدار فيفو S16e ، على شاشة AMOLED أصغر بحجم 6.62 بوصة توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة FHD +، ويقال أن بعض الإصدارات الجديدة ستدعم شحن بقوة 80 وات