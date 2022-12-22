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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

توفيق عجيب في كل شيئ.. ردد هذه الأدعية الخمسة ستجد العجب العجاب

صدى البلد

“ لو إنت عندك مقابلة شخصية ” interview “ للتقدم لوظيفة معينة عليك بخمس أدعية مجربة في تيسير العسير وإدعي لي لما تلاقي بركتهم وسرهم ، ولو انت طالب وهتفتح الكتاب وتستذكر دروسك او هتستمع للمدرس فعليك بهذه الأدعية الخمسة قبل استذكار دروسك ، وشاهد بركتها وسرها وادعي لي  ، ولو انت أخت فاضلة ورايحة لشغل أو مشروع أو عمل معين رددي هذه الأدعية الخمسة بنية تيسير الأمر جربيهم واستشعري بركتهم وادعيلي ، ولو انت صاحب قرار أو مدير في العمل قبل الدخول الى المكتب أو مكان عملك ردد هذه الأدعية ” .. هكذا بدأ الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك . 

 

وأضاف الداعية أن هذه الأدعية قالها إمام الهجرة وهو الإمام مالك ابن أنس الذي كان يحرص على هذه الأدعية الخمسة قبل كل مجلس ، وهذه الأدعية هي : الدعاء الأول من سورة البقرة : “ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ” ، أما الدعاء الثاني “ ما شاء الله لاقوة إلا بالله العلي العظيم ” ، الدعاء الثالث : “ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ” ، أما الدعاء الرابع: فهو دعاء سيدنا موسى عندما طلب من الله عز وجل عدة امور وهو “ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قلبي ” ، اما الدعاء الخامس فهو “ اللهم وفقني واهدني وسددني ، واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان ” . 

 

وتابع الداعية : ويا حبذا إذا رددت دعاء النبي مع هذه الأدعية : “ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت إن شئت جعلت الحزن سهلا ” ، احرص على هذه الأدعية يوميا ، وستجد توفيقا وفتحا عجيبا في كل أمورك . 

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أدعية مجربة في تيسير العسير الشيخ محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي

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