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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احترس.. داعية يحذر : الحلف بهذا اليمين يجلب الفقر ويخرب البيوت

صدى البلد

يقع بعض ناس في خطأ الحلف بالله كذبا أو الحلف بالمصحف كذبا ، وهذا يعد من أكبر الكبائر قد يكون الموقف صعب وبسبب الضغوط وشدة العقاب فيضطر إلى الحلف كذبا ، ربما لا يدرك صعوبة الموقف يوم الحساب وشدته ، ورغم نصيحة العلماء وتحذيراتهم المتكررة بعدم الحلف كذبا حتى ولو كان الكذب منجيا لك ، إلا أن كثير من الناس لا يعبأ بهذه التحذيرات .

 

و يعتبر الحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفاته يكون لتأكيد أمر ما، بنية العزيمة والعقد، ومن واجبات التلفظ باليمين هو عدم نقضه أو الحلف كذبا، كما يكره الإكثار من اليمين.

 

وقال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي إن أي شخص يحلف بالله أو بالمصحف أو بالنبي أو بالكعبة كذبا متعمد، فهذا اليمين الذى تلفظ به يقطع النسل ويجلب الفقر وخراب البيوت والعقم وكل أمر عسير فى الدنيا يأتي به إليك.

 

وأضاف محمد أبو بكر خلال برنامج “اسأل مع دعاء” عبر فضائية النهار، إن اليمين الكذب يسمى بيمين الغموس، ولا كفارة له إلا أن يغمس صاحبه فى نار جهنم.

 

وأوضح محمد أبو بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليمن الكذب بـ “يمين الخراب”، لما يجلبه من خراب وفقر للإنسان.

 

حكم الحلف بالله كذبا

 

قال  الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا كفارة على  من حلف كذبا بالله، ولكن عليه التوبة بالرجوع الى الله والندم على ما فعل، والإقلاع عن هذا الذنب ، والعزم على ألا يعود إليه أبدًا، والاستغفار، لافتًا: هذه الوظائف الأربعة هي التي تتم بها التوبة.

وأضاف جمعة عضو هيئة كبار العلماء  عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» ،  أن كفارة اليمين تكون عند الحلف على شيء في المستقبل، كأن يحلف شخص: " والله ما رايح اسكندرية بكره" ، ثم اضطرته الظروف للذهاب؛ ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين عن كل حلفان حلف به، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.

 

واستشهد المفتي السابق بقول الله- تعالى-: « وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، [سورة البقرة: الآية224]، منبهًا أن الكفارة هدفها هنا عقاب النفس حتى لا تستهين باليمين وألا تخل به.

 

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