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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: الشعب الأوكراني ما زال يُلّهم العالم بــ الشجاعة والصمود

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الأربعاء، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إننا لا نقبل بالعدوان المستمر والهجوم على الأبرياء في أوكرانيا، معلنًا تزود «كييف» بأنظمة صواريخ «باتريوت».

 

وقال «بايدن» خلال اللقاء، إن القوات الروسية ضربت المستشفيات والمعالم المدنية، مشيرًا إلى أن موسكو تحاول استخدام الشتاء كسلاح، كما أن الشعب الأوكراني ما زال يُلّهم العالم بـ«الشجاعة والصمود» من أجل مستقبلهم، مشيدًا بالشعب الأمريكي الذي «يقف بفخر معكم».

 

وذكر الرئيس الأمريكي، أن الجمهوريين والديمقراطيين بجانب حلفائنا اليابان ودول أخرى تقف بجانب «كييف»، حتي نضمن استمرار الدعم العسكري والمالي والأمني الذي تحتاجه أوكرانيا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعة الجوية، وندعو الوقوف ضد «الكرملين»  حتى يتحقق السلام.

 

رجل العام

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني ووصفه بأنه «زعيم رائع وعظيم» لشجاعته الكبيرة، ووصفته إحدى الصحف الأمريكية بـ«رجل العام».

جو بايدن الرئيس الأمريكي أوكرانيا صواريخ باتريوت الدعم

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