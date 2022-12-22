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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنش يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما .. شاهد

صدى البلد

محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، توقف الدوري حاليا، واصطحب زوجته لأداء مناسك العمرة.
 

وعلق جنش “ عيد زواج سعيد  ، حفظنا الله ونبقى معا الى الابد ”. 

 

 و يذكر ان جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لأول مرة سر اشتباكه مع أحمد رفعت، زميله السابق في الفريق، عقب نهاية مباراة بول الأوغندي، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقال محمود جنش، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الموضوع كان نرفزة ملعب، أحمد رفعت، لاعيب كبير ولاعيب مهم جدًا للفريق، واحنا اتكلمنا في غرفة الملابس عقب المباراة بحضور عبدالظاهر السقا وعلي ماهر، وأنهينا الموضوع وأنا بطبيعتي مش بشيل من حد».

وأضاف: «اتكلمنا أنا وأحمد رفعت، بعد المشادة والموضوع انتهى، وعندما قامت إدارة النادي بمعاقبتنا لم أعترض والتزمت الصمت، لأن أنا كلاعب كبير مينفعش اظهر بهذا الشكل».

وأكمل: «اعتذرت أكثر من مرة لأن أنا من المفترض أن أكون قدوة لباقي اللاعبين»، مضيفًا: «بالنسبالي الموضوع انتهى ومش بحب افتكره».

محمود جنش الكونفدرالية الإفريقية على ماهر أون تايم سبورت مناسك العمرة

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