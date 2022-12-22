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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب لجمهورها: أنا ممكن أمسك تويتر أحسن من إيلون ماسك ده

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصير “ تويتر ”. 

 

وكتبت سمية الخشاب “ انا ممكن امسك تويتر احسن من ايلون ماسك ده ”. 

 

ويذكر أن أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تعيش حالياً حالة من النشاط الفني ، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون .

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية ، بالإضافة إلى فيلم التاروت .

واستكملت سمية الخشاب : أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني ، وهي شخصية لها تاريخ، وكرست حياتها للفن.

وتضيف سمية الخشاب : المسرح يحتاج إلى مجهود كبير ، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها .

أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني .

سمية الخشاب إيلون ماسك تويتر الفنانة سمية الخشاب

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