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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخلص من إزعاج الأشخاص لك على سناب شات Snapchat بهذه الخطوات

سناب شات Snapchat
سناب شات Snapchat

يعد تطبيق Snapchat سناب شات واحدا من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى ممتع وترفيهي مقارنة بتطبيقات مثل فيسبوك و إنستجرام، ولكن قد يواجه المستخدمون فيه عددا من العوائق التي تؤثر على تجربتهم من بينها أن التطبيق قد يكون مصدرا للإزعاج. 

 

وبحسب موقع Business Insider فإن إدارة الإشعارات لحسابات الأصدقاء على سناب شات تحدث دائمًا نوعًا من التوازن، حيث تمكنك من البقاء على اتصال معهم، ولكن في نفس الوقت قد لا ترغب في أن ترى وتطلع على كل ما ينشرونه. 

 

ويتيح سناب شات Snapchat عددا من الميزات التي تتيح لك التحكم في الإشعارات الكثيرة، للبعد عن الإزعاج منها كتم الإشعارات الخاصة بالأصدقاء، حيث يمكنك تعطيل الإشعارات الخاصة برسائل أحد الأصدقاء، وكتم صوت قصص سناب شات بشخص ما بشكل منفصل ، حتى لا تظهر في أعلى خلاصتك عند إنشاء قصة أو إضافتها إليها.

 

تخلص من الإزعاج على سناب شات  

 

كيفية كتم إشعارات رسائل شخص ما على سناب شات 

 

  • في تطبيق سناب شات ، اضغط على أيقونة الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة.
  • انقر مع الاستمرار على محادثة مع صديق تريد كتم إعلاماته.
  • اضغط على إعدادات الدردشة.
  • قم بإيقاف تشغيل إعلامات الرسائل عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.
  • يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل Game and Mini Notifications عن طريق تمرير هذا الزر إلى اليسار.
  • انقر فوق تم.

 

كيفية كتم صوت قصص شخص ما على سناب شات  

 

  • في تطبيق سناب شات ، اضغط على أيقونة الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة.
  • انقر مع الاستمرار على محادثة مع صديق تريد كتم صوت قصص سناب شات له.
  • اضغط على إعدادات القصة.
  • قم بتشغيل "كتم الصوت" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين وتأكيد رغبتك في القيام بذلك عن طريق النقر على "كتم الصوت" في النافذة المنبثقة. إذا تم تشغيل إشعارات القصة ، فسيتم إيقافها تلقائيًا.
  • انقر فوق تم.

 

 

سناب شات Snapchat ازعاج سناب شات

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