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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فشل أول رحلة تجارية لصاروخ أوروبي إلى الفضاء.. تفاصيل

صاروخ فضائي
صاروخ فضائي

فشلت أول رحلة تجارية للصاروخ الفضائي فيجا- سي في الإقلاع إلى الفضاء.

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وأقلع الصاروخ من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكنّ مهمة إطلاقه فشلت بعيد دقائق قليلة، بحسب ما أعلنت مجموعة اريام سبيس.

وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل، إنّ «المهمة ضاعت»، مشيراً إلى أنّه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدّد ثم توقّفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي.


وفي بيان مقتضب قالت «أريان سبيس»، إنّه «بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40»، الطبقة الثانية من الصاروخ، «الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي».

وأوضح البيان، أنّ «تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل».

وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع أيرباص

 

رحلة الفضاء

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