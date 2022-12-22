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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلحفاة مهددة بالانقراض تعود إلى منزلها آمنة بالقرب من جزيرة «عيقة رزق»

سلحفاة
سلحفاة

نجح فريق بحثي في إعادة «سلحفاة صقرية المنقار» وهي من الأنواع المهددة بشكل حرج وفق القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية في البحر الأحمر بعد تعافيها.

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وتم العثور على السلحفاة منذ شهر تعاني من عدم القدرة على الغوص بشكل طبيعي بالقرب من جزيرة «عيقة رزق» من قبل فريق الاستدامة البيئية في الشركة.


وتبين أنَّ السلحفاة تعاني من «متلازمة الطفو اللاإرادي» التي جعلتها غير قادرة على الغوص وإيجاد غذائها بحرية ونجح الفريق بإعادة نقل السلحفاة بعد تعافيها إلى موطنها الأصلي بالقرب من الجزيرة التي عثر على السلحفاة فيها، بعد أن تم تثبيت جهاز التتبع عليها من قبل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لمراقبة ورصد أنماط هجرتها وتوزيعها وموائلها وأماكن تعشيشها، لجمع هذه المعلومات بطرق علمية جداً والاستفادة منها في وضع الخطط المثلى لكيفية متابعتها وحمايتها لتفعيل دورها في السياحة البيئية المستدامة في وجهة البحر الأحمر.


ويذكر أن إنقاذ السلحفاة لم تكن الحالة الأولى التي تم مباشرتها من قبل البحر الأحمر الدولية بالتعاون مع شركائها في إنقاذ سلاحف مهددة بالانقراض أو غيره فخلال العام الماضي تم إنقاذ 5 سلاحف تكللت بالنجاح، وهي بصحة جيدة وما زالت تتجول في نطاق منطقة وجهة البحر الأحمر.

سلحفاة البحر الأحمر

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