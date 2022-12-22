ميسي ينشر صورا جديدة له من احتفاله مع الجمهور بكأس العالم.. شاهد

نشر ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ، عدة صور له من الاحتفال مع الملايين من الأرجنتينيين بفوز المنتخب بكأس العالم 2022 .

وتفاعل معه الملايين من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” وعلق قائلا " لا تحاول فهم ذلك. لأرجنتين مع الخير والشر ، أحبك ".

وحُفر ليونيل ميسي اسمه في كتب التاريخ عندما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم، يوم الأحد، حيث سجل هدفين أمام فرنسا في واحدة من أفضل المباريات النهائية التي حُسمت بركلات الترجيح.

وحصل ليونيل ميسي أخيرا على أكبر جائزة في كرة القدم بأداء جدير في كأس العالم 2022م ، حيث سجل ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل مجددا في الوقت الإضافي.

وحسم ليونيل ميسي حسم المباراة في الوقت الإضافي بهدفه الثاني في المباراة قبل أن يكمل زميله في باريس سان جيرمان مبابي الثلاثية النهائية لكأس العالم فقط ليجعل النتيجة 3-3 ويفرض ركلات الترجيح.

وفي ذات السياق، أخطأت الأرجنتين في ركلات الترجيح بينما أهدرت فرنسا الهدف حيث اكتسح جونزالو مونتيل الضربة الحاسمة للفوز بضربات الترجيح 4-2 للأرجنتين.