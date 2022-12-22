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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي يناشد بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني

صدى البلد

ناشاد الفنان نبيل الحلفاوي  ، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع “ تويتر ”. 
 

وكتب نبيل الحلفاوى “ يجب إعطاء أقصى درجات الاهتمام للتعليم الفني(الحرفي) المتوسط.. مقترنا بتغيير النظرة الاجتماعية لهذه الحرف ”.

 

ويذكر ان علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة منتخب المغرب أمام منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وغرد نبيل الحلفاوي ، من خلال حسابه الشخصي على تويتر : " مش بعيد تكون الأرجنتين ارتاحت لفوز فرنسا ، صحيح هم أصعب لكن علي الاقل اوضح ، السعودية استطاعت خطف الماتش منهم بمنتخب مفهوش لعيب بيلعب خارج السعودية، والمغرب زحف بأسلوب دفاعي حتي نصف النهائي.

خسر منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام نظيره منتخب فرنسا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما 

التعليم الفني السعودية منتخب المغرب نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي منتخب فرنسا بطولة كأس العالم

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