بتعملها من تحت الترابيزة.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

وجهت الفنانة سمية الخشاب ، رسالة لـ جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وكتب سمية الخشاب “ دايما الناس اللي بتتكلم علي حاجه معينه او قضيه معينه بشكل غير مبرر بتبقي بتعملها من تحت الترابيزه ”.

و يذكر أن سمية الخشاب، علقت على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب، وهو الخبر الذي أثار الجدل بين الجميع.

وكتبت سمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بعد كده يا حبايبي مانتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد إنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان مانحرقش كتير علي الفاضي".

وأضافت في تغريدة أخرى:"أي علاقه تمنها كرامة الإنسان؛ تغور في ستين داهية، العالم فيه 6 مليار والله".