محافظ الدقهلية يوجه بمراجعة جميع تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين في المنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة جميع تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين بالمنصورة وفقا للائحة الإعلانات والتأكد من تطبيق الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للإعلانات الجديدة بمشاركة جميع الجهات المختصة.

وشدد “مختار” على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وأشار لمواصلة بذل الجهود للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات التي تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بنطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأكد أن القانون ليس عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية والتطوير وزيادة موارد الدولة من أجل النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وإنشاء مشروعات قومية وخدمية، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

و قد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالإعلانات بنطاق مراكز ومدن وأحياء الدقهلية والطلبات المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الإعلانات.

ووجه "مختار" بقيام مجلس إدارة اللجنة بدراسة جميع الطلبات للعمل على تحقيقها وفقا للائحة الإعلانات وطبقا للقانون والقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات المهندسة سلوى جابر، وكيل وزارة الإسكان، ورشا حسن، مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وياسر الغريب، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وباسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، والمحاسب ياسر عنتر، المراقب المالي مدير عام الحسابات، والمهندسة فريدة عبد الله، مدير عام الشئون الهندسية، وأعضاء الإدارة العامة للإعلانات بديوان عام المحافظة.

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