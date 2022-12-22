عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمراجعة جميع تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين في المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة جميع تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين بالمنصورة وفقا للائحة الإعلانات والتأكد من تطبيق الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للإعلانات الجديدة بمشاركة جميع  الجهات المختصة.

وشدد “مختار” على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وأشار لمواصلة بذل الجهود للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات التي  تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بنطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأكد أن القانون ليس عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية والتطوير وزيادة موارد الدولة من أجل النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وإنشاء مشروعات قومية وخدمية، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

و قد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالإعلانات بنطاق مراكز ومدن وأحياء الدقهلية والطلبات المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الإعلانات. 

ووجه "مختار" بقيام مجلس إدارة اللجنة بدراسة جميع الطلبات للعمل على تحقيقها وفقا للائحة الإعلانات وطبقا للقانون والقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات المهندسة سلوى جابر، وكيل وزارة الإسكان، ورشا حسن، مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وياسر الغريب، مدير إدارة  الشئون القانونية بالمحافظة،  وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وباسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، والمحاسب ياسر عنتر، المراقب المالي مدير عام الحسابات، والمهندسة فريدة عبد الله، مدير عام الشئون الهندسية، وأعضاء الإدارة العامة للإعلانات بديوان عام المحافظة.

FB_IMG_1671704816638
FB_IMG_1671704816638
FB_IMG_1671704814826
FB_IMG_1671704814826
FB_IMG_1671704812670
FB_IMG_1671704812670
الدقهلية محافظ الدقهلية المنصورة التنمية الدكتور أيمن مختار اللجنة العليا للإعلانات تحسين مستوى الخدمات لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

حقيقة تعرض أوناحي نجم المغرب لحادث سير خطير

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

مقابل غرامة كوليبالي.. تفاصيل جديدة حول ضم الأهلي مهاجم النجم الساحلي

موضوعات متعلقة

وفاة عامل نظافة بحادث في الدقهلبة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاقتصادية بشأن محاكمة الفنانة ليلى غفران

بعد زيارته لواشنطن.. الاتحاد الأوروبي يدعو زيلينسكي لحضور قمة في فبراير المقبل

انفوجراف.. تريليون جنيه تكلفة مشروعات "حياة كريمة"

مصير مبدأ حل الدولتين واقتحامات الأقصى.. كيف تهدد الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاستقرار بفلسطين؟

الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول الهجمات الأوكرانية على القرم تؤكد تورطها بالصراع

وانت فى بيتك | طريقة حجز تذاكر القطار إلكترونيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك الخلع| حقيقة القبض على أم سليم بعد احتفالها بالطلاق بالطبل والمزمار..شاهد

لتعزيز نمو الشعر ومنع الشيب المبكر بمكون واحد من رفوف مطبخك

في 3 أيام فقط وصفة خارقة تخلصك من سموم الجسم

مش هتصدق.. تدليك القدمين قبل النوم يحميك من 4 أمراض غير متوقعة

فيديو

تراجع تاريخي في الذهب ومفاجأة بـ سعر الدولار.. تغطية خاصة

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ