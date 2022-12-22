محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات مع مسئولي الإسكان

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء والتي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الريف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتذليل التحديات ونهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقًا للجدول الزمني المحدد، جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل مديرية الإسكان بأسيوط.



وتناول اللقاء نسبة التنفيذ ومراحل العمل وما تم خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي جميع المشكلات والمعوقات التي قد تظهر وتعرقل استكمال تلك المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها خاصة مع إستخدام أحدث الوسائل والمعدات وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، لافتًا إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية للاطمئنان على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومن بينها المشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان كمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة ومحطتيه بالدير المحرق في مركز القوصية ودير درنكة بمركز أسيوط فضلاً عن مشروع إنشاء مقر مركز معلومات المرافق والبنية التحتية الجاري تشطيبه والانتهاء منه بمبني الوحدة المحلية لحي غرب بمنطقة الخضرية، مشددًا على نهو الأعمال وفقًا للمواصفات وعلى أحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.