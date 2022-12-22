كلاتنبيرج يجتمع بالحكام وتكريم أبوالرجال بعد مشاركته في مونديال قطر

عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، اجتماعًا مع حكام الدورى الممتاز و حكام تقنية الفيديو بمقر الإتحاد، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية .



و استعرض كلاتنبيرج فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية و تناقش مع الحكام و فيها، كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب و اتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب .



وقامت لجنة الحكام بتكريم محمود أبوالرجال، على الأداء الذى ظهر به خلال مشاركته فى إدارة مبارايات كأس العالم قطر 2022 .



حضر الاجتماع أحمد أبو العلا و تامر درى و محمد فاروق و أيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدى رزق أعضاء لجنة الحكام.

