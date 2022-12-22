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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كلاتنبيرج يجتمع بالحكام وتكريم أبوالرجال بعد مشاركته في مونديال قطر

صدى البلد

عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ،  اجتماعًا مع حكام الدورى الممتاز و حكام تقنية الفيديو بمقر الإتحاد، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية .
 

و استعرض  كلاتنبيرج فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية و تناقش مع الحكام و فيها، كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب و اتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب  .
 

وقامت لجنة الحكام بتكريم محمود أبوالرجال، على الأداء الذى ظهر به خلال مشاركته فى إدارة مبارايات كأس العالم قطر 2022  . 
 

حضر الاجتماع أحمد أبو العلا و تامر درى و محمد فاروق و أيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدى رزق  أعضاء لجنة الحكام.
 

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