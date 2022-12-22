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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الصين.. الهند تعلن حالة التأهب بسبب تصاعد أزمة كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

قال وزير الصحة الهندي الشعب باتخاذ الاحتياطات ضد فيروس كورونا ، بما في ذلك التطعيم وارتداء الأقنعة، حيث لا تزال البلاد في حالة تأهب للمتغيرات الجديدة المحتملة التي قد تظهر من موجة العدوى التي تجتاح الصين المجاورة.

وذكر وزير الصحة مانسوخ ماندافيا اليوم الخميس للبرلمان، إن الهند ستبدأ اختبارًا عشوائيًا لـ 2٪ من المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى مطارات البلاد، بعد أن طلب من السلطات الإقليمية إرسال عينات إيجابية إلى المختبرات التي تراقب سلالات كوفيد الجديدة.

وشجع وزير الصحة الهندي على تلقي اللقاحات أو الحقن المعززة وارتداء الأقنعة، واستخدام معقمات اليدين ، والحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي والتباعد الاجتماعي".

وفي حديثه أمس الأربعاء في اجتماع لمراجعة وضع كورونا في البلاد وسط تزايد الحالات في العديد من الدول الآسيوية ، قال :"فيروس كورونا لم ينته بعد".

واضاف: " لقد وجهت كل المعنيين ليكونوا في حالة تأهب ، وتعزيز المراقبة “.

وخففت الهند ، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة ، قيودها المتعلقة بفيروس كوفيد في وقت سابق من هذا العام بعد انخفاض عدد الإصابات وتوقف الناس في الغالب عن ارتداء الأقنعة في الخارج”.

تأتي التحذيرات من الوزير الهندي في الوقت الذي تستعد فيه الصين لانتشار العدوى من أكبر مدنها إلى مناطقها الريفية الشاسعة بعد خروجها السريع وغير الجاهز من استراتيجية صفر كوفيد في وقت سابق من هذا الشهر. يوم الأربعاء ، أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، عن قلقه إزاء ارتفاع الحالات في الصين ، مؤكدا أنه قلق بشأن "التقارير المتزايدة عن الإصابة بمرض خطير".

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