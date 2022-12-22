تفاصيل حفلات مسلم بعد عودته للغناء فى رأس السنة

أعلن مطرب المهرجانات مسلم عن استعداده لإحياء حفلتين دفعة واحدة ضمن احتفالات موسم رأس السنة الجديد، لتكون عودة رسمية له عقب عدوله عن قرار الاعتزال.



تفاصيل حفلات مسلم

ويحيى مسلم أولى حفلاته يوم 29 من شهر ديسمبر الحالى داخل أحد أماكن السهر الشهيرة بالقاهرة، وقام مسلم بالترويج للحفل عن طريق صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



أما الحفل الأخر فيستعد مسلم لإقامته يوم 31 من نفس الشهر ولكن فى مدينة الإسماعيلية وأيضا قام بالترويج له عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.





مسلم يعلن عودته للغناء

وكان مسلم قد أعلن عودته مرة ثانية للغناء بعد اعتزاله الفن فى شهر أكتوبر الماضى .

ونشر مؤدى المهرجانات مسلم صورة تقدمه لأداء الخدمة العسكرية عبر خاصية ستورى بحسابه على تطبيق انستجرام.

سبب اعتزال مسلم الغناء

وكان مطرب المهرجانات مسلم قد أعلن اعتزال الفن فى أكتوبر الماضي بعد تعرضه لكثير من الأزمات داخل الوسط الفني، مع منتجين وأصحاب قنوات فضائية وتحديدا المنتج سلطان الشن، والذى أكد وقتها أن سلطان كان من المفترض أن يتقاسم معه أرباح أغانيه من اليوتيوب إلا أنه لم ينفذ وعده ولم يحصل على مستحقاته بشكل كامل.

وكان المنتج مصطفى السويفي مالك شركة أم برودكشن قد طرح منذ أيام برومو أغنية مسلم الجديد “كله فيك” والذى قام بتسجيلها قبل قرار اعتزاله مع المطرب الشعبي طارق الشيخ استعدادا لطرحها نهاية الشهر الحالي.