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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقامة مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الأولى

الطيور المهاجرة
الطيور المهاجرة

يُقام مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الأولى بمحمية أشتوم الجميل وبحيرة المنزلة، تحت رعاية وتنظيم وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، ومحافظة بورسعيد.

 

وتُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

وشارك الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بكلمة في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم، اليوم، للاعلان عن المهرجان رحب خلالها بالحاضرين، مشيرًا إلى أن مشاركة الهيئة في رعاية هذا المهرجان تأتي في إطار تفعيل أجندة الفعاليات والأحداث التي تشارك بها الهيئة على مدار العام فى كافة المناطق والوجهات السياحية المختلفة للترويج للمنتج السياحي المصري، وتفعيل خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، ومنها السياحة البيئية وسياحة المحميات، وسياحة مراقبة الطيور والذي يحظى باهتمام قطاع كبير من السائحين، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي المصري في محافظة بورسعيد ووضعها على خريطة السياحة الدولية.

 

وأوضحت الأستاذة مها جلال عيد  مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة، أن "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور هو الأول من نوعه في محافظة بورسعيد، و أنه بمثابة دعوة مفتوحة لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين ، للاستمتاع بالمحمية وما بها من طيور.

 

كما أنه يعد خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

وأشارت الأستاذة نجلاء عبد الكريم مدير مكتب الهيئة ببورسعيد إلى أنه تم تجهيز المؤتمر الصحفي بالمواد الدعائية والنشرات السياحية عن الأماكن السياحية والاثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وكذلك دليل بورسعيد الجديد الذي أعدته الهيئة ويتضمن المقومات السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد حيث تم توزيعها على السادة الحضور والضيوف، كما تم تقديم الهدايا التذكارية للضيوف.

كما قام الاستاذ محمد سلامة خلال المؤتمر الصحفي بتكريم السيد اللواء محافظ بورسعيد بدرع الهيئة وقد تسلمه نيابة عنه السيد نائب المحافظ. كما قام ممثلوا الهيئة بتقديم شهادات التقدير للمشاركين عرفاناً بالدور الذي قدموه من أجل إنجاح هذا المهرجان. 
 

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السياحة مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور محمية أشتوم الجميل بحيرة المنزلة بورسعيد وزارة السياحة والآثار

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