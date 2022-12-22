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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF

بوستر فيلم صاحبتي
بوستر فيلم صاحبتي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF ، عن تفاصيل حفل الختام المقام اليوم بدار الأوبرا المصرية. 

 

يعرض خلال حفل ختام مهرجان الفيلم القصير " صحبتي " للمخرجة كوثر يونس، والذي يعد أول أفلام  المخرجة الشابة بعد تخرجها  من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج .

 

 وتكرم إدارة مهرجان الفيلم القصير الفنان علاء الكاشف و الأفلام الحاصلة علي جوائز مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF  فى دورته الرابعة كما تم اختيار المخرج برهان حنفي و محمد صلاح لإخراج حفل الختام، المقام اليوم. 

 

وكان قد أخرج برهان حنفي و محمد صلاح حفل الختام لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في الدورة الثالثة،  بالإضافة إلي فيلم رسول الإنسانية وتقاطع طريق وعدد من الأفلام القصيرة والجدير بالذكر،  أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF ، أقيم هذا العام في نسخته الرابعة والتي أقيمت  فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ختام مهرجان الفيلم القصير فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير الفنان علاء الكاشف

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