أمطار شديدة بالمحافظات الساحلية.. التنمية المحلية تكشف عن الاستعدادات لفصل الشتاء

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال فصل الشتاء، وأنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار شديدة بالمحافظات الساحلية مثل الإسكندرية و مطروح، و البحيرة و كفر الشيخ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أنه تم عمل تجارب بالمحافظات، و مراجعة عمليات سحب المياه، حتى لا تكون هناك مشكلة.

ولفت إلى أنه سيتم سحب المياه من أجل الاستفادة منها فى الزراعة، وأن المحافظات مستعدة لفصل الشتاء، ولن يكون هناك مشكلات.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود طلب لـ سيارات شفط المياه، سيكون هناك تعاون بين الجميع ، وسيكون هناك تدخل سريع.

