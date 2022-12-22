تحذير شديد اللهجة للتجار الجشعين..تفاصيل

علق الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على تعامل المحافظات فى جشع بعض التجار، وأكد أن المحافظين يتجولون بـ نفسها فى الأسواق حتى يكون هناك استقرار فى الأسعار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن أى شخص يخالف البيع، أو يقوم بتخزين السلع، أو يبيع بسعر مرتفع سيكون هناك معاقبة بالقانون.



ولفت إلى أن الجميع سيلتزم بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى بوضع تسعيرة على جميع المنتجات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وضع أسبوعين، وبعد انتهاء المدة سيكون هانك تحركات و جولات.



وأوضح أن الدولة مهتمة بتوفير السلع لـ المواطنين بأسعار مناسبة، موضحًا :" مفيش حد هيبيع بأسعار مرتفعة".



