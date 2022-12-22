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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير شديد اللهجة للتجار الجشعين..تفاصيل

التجار
التجار

علق الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على تعامل المحافظات فى جشع بعض التجار، وأكد أن المحافظين يتجولون بـ نفسها فى الأسواق حتى يكون هناك استقرار فى الأسعار.

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وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربي يتابعان تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي

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لجنة برلمانية تناقش خطة التنمية المحلية لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن أى شخص يخالف البيع، أو يقوم بتخزين السلع، أو يبيع بسعر مرتفع سيكون هناك معاقبة بالقانون.


ولفت إلى أن الجميع سيلتزم بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى بوضع تسعيرة على جميع المنتجات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وضع أسبوعين، وبعد انتهاء المدة سيكون هانك تحركات و جولات.


وأوضح أن الدولة مهتمة بتوفير السلع لـ المواطنين بأسعار مناسبة، موضحًا :" مفيش حد هيبيع بأسعار مرتفعة".

 


 

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المحافظين

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