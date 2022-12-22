ربيع : الرئيس السيسي أنقذ مصر ونفذ مشروعات تعادل 50 سنة | فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه يواجه تشكيكا في وطنيته وحول سيادة مصر على قناة السويس ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل وطني والمؤسسة العسكرية وأنقذ مصر ونفذ مشروعات عملاقة خلال 5 سنوات كادت أن تنفذ في 50 سنة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قناة السويس الجديد واجهت العديد من الشائعات المغرضة والتشكيك في نجاح المشروع وأن أموال المصريين ستهدر في الأرض، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس تضاعفت إلى 8 مليارات دولار حاليا.

تابع رئيس هيئة قناة السويس، إنشاء صندوق للهيئة عبارة عن قيمة مضافة لتنمية اقتصادية مستدامة للقناة ولا نكون عبئا على ميزانية الدولة بالإضافة إلى الأزمات والطوارئ، وتحسين مرافق الهيئة، مؤكدا أن القناة لا يملك أحد بيعها أو الاقتراض باسمها وهي ملك المصريين ويحميها الدستور.

