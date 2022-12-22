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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة .. نادية الجندي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

نادية الجندي
نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت نادية الجندي، مرتديه جيب باللون الابيض لتكشف عن جمالها وأناقتها، ونسقت معها توب مكشوف البطن باللون الابيض ايضا ليبرز جمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادية الجندي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الغامق الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نادية الجندي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نادية الجندي 

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