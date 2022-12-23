اتحاد طلاب هندسة القاهرة تعلن عن عمل معرض وورش فنية بكرنفال زايد

تُعلن اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن مشاركتها بكرنفال زايد عن طريق عمل:

‎معرض للفنون التشكيلية:

‎وذلك لعرض كافة الأعمال الفنية من رسم وتصوير فوتغرافي وأشغال يدوية لطلاب الفرقة الإعدادية بالكلية.

‎حيث ستحصل الأربع أعمال فنية ذات التقييم الأعلى على جائزة مادية 200 ج لكل عمل.

‎ثلاث️ ورش فنية:

‎1-ورشة رسم.

‎2-ورشة طباعة.

‎3-ورشة نحت.

جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نجاح الجامعة في دعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والتوسع في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، وإتاحة الفرص التنافسية للتطوير الشخصي لهم.

واستعرض التقرير، القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة لدعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها، ومن بينها دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 120 مليون جنيه ، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة، زيادة الحد الأقصى لهم عند بلوغ سن المعاش إلى 150 ألف جنيه من صندوق الزمالة، تخفيض رسوم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة لهم ولأبنائهم، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية في 235 فرعًا.