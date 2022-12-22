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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا يشيد بـ كابيتانو مصر: فخور بمنصب المستشار الفني

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

أشاد مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية، بانطلاق أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي "تويتر": "فخور إني المستشار الفني لعمل كبير زي برنامج كابيتانو مصر.. استنونا النهاردة وبكرة الساعة 9 على قناة أون أولى حلقات البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة.. شكرا لكل فريق العمل، مجهود وتعب شهور".

وانطلقت مساء اليوم ،الخميس، أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر" عبر قناة ON  لاكتشاف ودعم المواهب الكروية الشابة ، ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية. 

برنامج كابيتانو مصر مؤمن زكريا الشباب والرياضة المتحدة للخدمات الإعلامية نجم الكرة المصرية

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