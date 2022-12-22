نادين نسيب نجيم وإطلالة جديدة من سيارتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم صورًا جديدة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نادين نجيم من سيارتها بإطلالة جذابة، واختارت أن تظهر بفستان انيق بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة، مما نال إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال النجمة نادين نجيم

ويعرض حاليا للنجمة نادين نسيب نجيم

مسلسل «صالون زهرة 2» مسلسل درامي كوميدي، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جو بو عيد، عبر منصة شاهد VIP.

أحداث مسلسل صالون زهرة

ويحكي المسلسل قصص النساء في صالون زهرة لتبادل همومهن ومشاكلهن، كما يحكي فيه قصصًا معاصرة للنساء وعلاقتهن بالرجل والأصدقاء وتدير الصالون امرأة اسمها «زهرة» والتي تقوم بهذه الشخصية الممثلة «نادين نجيم»



النجوم المشاركين في مسلسل صالون زهرة

يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2»العديد من النجوم وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.

السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم (7 فبراير 1984)، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديدًا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.