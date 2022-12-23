ليست دائرية.. ظهور صادم للشمس رباعية الأضلاع

تختلف الظواهر البصرية باختلاف فصول العام، ومن بينها ظهور غريب للشمس ولكن ليس في صورتها المعتادة “دائرية” هذه المرة ظهرت رباعية الأضلاع، فما حقيقة هذه الظاهرة ؟

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة سر هذه الظاهرة، وقال أنه تكثر الظواهر الجوية البصرية الجميلة خلال فصل الشتاء خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتناثر بلورات الجليد في الهواء.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، عندها يمكن أن تحدث مناظر غير معتادة للشمس فقد تبدو ممدودة من أعلى إلى أسفل كما يظهر في الصورة بعد فترة وجيزة من هبوب عاصفة ثلجية.

أما السبب الذي يجعل الشمس تبدو على هذا النحو، هو أن ضوءها ينعكس عن أسطح بلورات غبار الماس كبيرة متأرجحة.

وعندما يوجد عدد كبير من تلك البلورات تصنع أعمدة من الضوء طويلة بشكل غير عادي فوق وتحت الشمس.

عادة يجب أن تكون الشمس منخفضة بشكل أكبر في السماء حتى تكون هذه الأعمدة مرئية .